Emergenza Covid, le 10 regioni a rischio lockdown: c’è anche la Campania

Nelle prossime ore si riunirà il Consiglio dei Ministri. E’ in preparazione un nuovo provvedimento che potrebbe imporre a bar, ristoranti e altri pubblici esercizi di abbassare le saracinesche alle 21 o alle 22. Previsti, inoltre, con controlli rafforzati e multe per chi non rispetta le regole. “Il coprifuoco è una cosa molto probabile”, ammettono a Palazzo Chigi, dove stanno arrivando molte pressioni dai cittadini per fermare quel che resta della Movida.

