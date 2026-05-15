Lotta alla sosta selvaggia, dal 16 maggio scatta la ZTL in via Marechiaro e via Alfano

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Entrano in vigore domani, sabato 16 maggio, le disposizioni relative alla circolazione in via Marechiaro e via Alfano, adottate sulla scorta delle disposizioni generali approvate lo scorso anno dalla Giunta comunale per la zona a traffico limitato stagionale. La Ztl si articola in differenti moduli operativi che variano a seconda del periodo e dei tratti di strada considerati. Nel tratto di via Marechiaro compreso tra via Alfano e piazzetta Marechiaro, dal 16 maggio al 27 settembre, saranno in vigore:

il divieto di transito veicolare per l’intera giornata tutti giorni;

il divieto di sosta con rimozione forzata.

Nel tratto di via Marechiaro compreso tra discesa Coroglio e via Alfano, dal 16 maggio al 28 giugno e dal 14 settembre al 27 settembre, saranno in vigore:

il divieto di transito veicolare dalle ore 8.00 alle ore 19.00 tutti i giorni festivi e prefestivi;

il divieto di sosta con rimozione forzata in via Marechiaro dalle ore 8.00 alle ore 19.00 tutti i giorni festivi e prefestivi sul lato destro fra la confluenza di discesa Coroglio e via Alfano eccetto, nei tratti non in curva, i veicoli dei residenti, riconoscibili dal permesso rilasciato dall’ufficio Ztl;

il divieto di sosta con rimozione forzata in via Franco Alfano dalle ore 8.00 alle ore 19.00 tutti i giorni festivi e prefestivi eccetto, nel tratto tra la confluenza con via Marechiaro e il civico 63 sul lato destro in salita non in curva, i veicoli dei residenti riconoscibili dal permesso rilasciato dall’ufficio Ztl.

Nello stesso tratto, dal 29 giugno al 13 settembre, le limitazioni al transito veicolare e alla sosta saranno in vigore tutti i giorni, con i medesimi orari.

Dal 16 maggio al 27 settembre saranno attivi il varco telematico Marechiaro/ Alfano tutti i gironi h24 e il varco telematico Marechiaro/Coroglio dalle ore 8.00 alle ore 19.00, limitatamente ai giorni in cui saranno in vigore i divieti di transito veicolare nel tratto di via Marechiaro compreso tra discesa Coroglio e via Alfano.

Ulteriori approfondimenti e informazioni sulle modalità di richiesta dei permessi di accesso Ztl sul sito del Comune: https://www.comune.napoli.it/ articolo_tematico/trasporti- mobilita/ztl-e-aree-pedonali/ ztl-marechiaro/