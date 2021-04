Torre Annunziata piange Luca Cozzolino, il giovane di soli 39 anni portato via dal Covid. Era ricoverato da un mese in ospedale a Napoli. Dipendente di una concessionaria d’auto, lascia moglie e due figli piccoli. I deceduti nel comune oplontino salgono purtroppo a 88. A riportare la notizia è La Repubblica. Si tratta di una delle vittime più giovani del virus in Campania.

Torre Annunziata piange Luca Cozzolino, il 39enne ha perso la battaglia contro il Covid

Luca era sposato e aveva due figli piccoli, di 6 e 12 anni. Il fratello Salvatore lo ricorda così su Facebook: “Non meritavi di finire così. Dio voleva un angelo in Paradiso”.

In tantissimi, tra amici e parenti, in queste ore lo stano ricordando sui social. Luca era infatti ben voluto da tutti e ha lasciato un ottimo ricordo anche in chi aveva avuto il piacere di parlargli solo qualche volta.