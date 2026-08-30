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Un giovane denunciato per porto abusivo d’armi, due ladre appena uscite da un market, affitti abusivi a turisti. Questo e altro ancora è stato trovato dai carabinieri durante un servizio di controllo speciale che si è tenuto ieri sera, 29 agosto. Il bollettino parla di 393 persone identificate e 176 i veicoli passati al setaccio. Denunciato un 20enne, sorpreso con addosso un tirapugni in metallo. Stesso destino per un 30enne perché, al momento del controllo, forniva una carta d’identità elettronica priva di microchip.

Ragazze ladre, cantieri “fuorilegge” e affitti abusivi ai turisti: Ischia setacciata dai carabinieri

Due ragazze sono state sorprese mentre provavano a uscire da un moto market di Barano di Ischia e all’interno della borsa avevano prodotti per la cosmetica non pagati. Un 43enne è stato sanzionato perché, nonostante il divieto di sbarco e circolazione sull’isola per i veicoli dei residenti campani, circolava a bordo di una moto a noleggio con targa polacca. Otto le persone denunciate perché davano in locazione le proprie abitazioni ai turisti senza dare alcuna comunicazione alle autorità. Non sono mancati controlli alla circolazione stradale: 11 le sanzioni elevate per complessivi 3 mila euro circa.

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A Casamicciola Terme, i carabinieri hanno sospeso uno stabilimento balneare. Un cantiere abusivo è stato rilevato a Forio grazie all’occhio elettronico di elicottero dell’Arma in sorvolo: una struttura di cemento in fase di realizzazione in un’area con vincoli paesaggistici e ambientali. Due le persone denunciate. Dall’inizio del 2026 i carabinieri hanno denunciato 20 persone per abusivismo edilizio sull’isola.