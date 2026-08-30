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Vuole sedare la lite ma viene accoltellato all’addome, 68enne trasportato al Vecchio Pellegrini

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Vuole sedare la lite ma viene accoltellato all'addome, 68enne trasportato al Vecchio Pellegrini
Vuole sedare la lite ma viene accoltellato all'addome, 68enne trasportato al Vecchio Pellegrini
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I carabinieri della compagnia di Napoli centro sono intervenuti presso l’ospedale dei Pellegrini a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito.

La vittima, un 68enne di origine ucraina, presentava una ferita da taglio all’addome. Secondo quanto emerso finora l’uomo sarebbe stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio dove stava tentando di sedare una lite.

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Il ferito, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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