PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto a Caivano, Maria Amalia Castaldo muore a 44 anni: lascia marito...
CronacaCronaca locale

Lutto a Caivano, Maria Amalia Castaldo muore a 44 anni: lascia marito e figlio

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Lutto a Caivano, Amalia Castaldo muore a 44 anni: lascia marito e figlio
Lutto a Caivano, Amalia Castaldo muore a 44 anni: lascia marito e figlio
PUBBLICITÀ

Lutto a Caivano per la scomparsa di Maria Amalia Castaldo. La farmacista 44enne lascia il marito Carmine e il figlio Antonio. I funerali si terranno venerdì 14 novembre alle ore 10.00 presso la Parrocchia S.Paolo Apostolo nel Parco Verde a Caivano.

A dare il triste annuncio è stato Don Patriciello che sui social scrive: “Amalia, la dolce Amalia, è volata in paradiso. Perché, Signore? Lo sposo è giovane. Il figlio non ancora adolescente. Il dolore è grande. Il cuore si ribella. Solo la fede ci sostiene. Il mistero della vita è immenso”, e ancora: “Addio, Amalia. Adesso puoi riposare in pace. Hai combattuto la buona battaglia, hai conservato la fede, preparati a ricevere la corona di gloria, che il Signore, giusto giudice, ha preparato per te dall’eternità”.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati