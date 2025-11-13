Lutto a Caivano, Maria Amalia Castaldo muore a 44 anni: lascia marito e figlio

PUBBLICITÀ

Lutto a Caivano per la scomparsa di Maria Amalia Castaldo. La farmacista 44enne lascia il marito Carmine e il figlio Antonio. I funerali si terranno venerdì 14 novembre alle ore 10.00 presso la Parrocchia S.Paolo Apostolo nel Parco Verde a Caivano.

A dare il triste annuncio è stato Don Patriciello che sui social scrive: “Amalia, la dolce Amalia, è volata in paradiso. Perché, Signore? Lo sposo è giovane. Il figlio non ancora adolescente. Il dolore è grande. Il cuore si ribella. Solo la fede ci sostiene. Il mistero della vita è immenso”, e ancora: “Addio, Amalia. Adesso puoi riposare in pace. Hai combattuto la buona battaglia, hai conservato la fede, preparati a ricevere la corona di gloria, che il Signore, giusto giudice, ha preparato per te dall’eternità”.

