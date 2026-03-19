Lutto nella Lega, è morto il fondatore Umberto Bossi

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È morto a 84 anni il fondatore della Lega Umberto Bossi. Ministro, senatore, deputato e europarlamentare della Repubblica. Del Partito del Carroccio è stato segretario federale fino al 2012 e successivamente presidente a vita; è stato anche ministro delle Riforme per il federalismo.

Eletto per la prima volta al Senato nel 1987, è entrato nel governo per la prima volta nel 2001 quando fu nominato ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione nel governo Berlusconi II. Da quanto si apprende, Bossi era stato ricoverato ieri in ospedale, a Varese, in terapia intensiva e in condizioni apparse subito critiche. La situazione è precipitata oggi e il decesso è avvenuto alle 20.30 di questa sera.

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La figura controversa di Umberto Bossi

Con la scomparsa di Bossi si chiude un capitolo importante della politica italiana, fatto di parole forti, battaglie identitarie e posizioni che hanno segnato profondamente il dibattito pubblico.

Non si può dimenticare come, negli anni, alcune sue dichiarazioni sul Sud Italia abbiano ferito e diviso il Paese, alimentando distanze che ancora oggi si fanno sentire. Frasi e visioni che hanno contrapposto territori e comunità, lasciando un segno difficile da ignorare.

Allo stesso tempo, il primo segretario della Lega è stato interprete di un’epoca e di un sentimento politico che ha cambiato gli equilibri nazionali, portando al centro temi come autonomia e federalismo. Oggi il giudizio resta complesso: tra chi lo ricorda come leader carismatico e chi non dimentica le sue parole più controverse.

La storia, come sempre, sarà chiamata a fare sintesi.