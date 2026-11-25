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Annullamento totale da parte del Riesame, torna libero Luca Schioppa. Questa la decisione del tribunale della libertà di Napoli (presidente Mazzeo) per Luca Schioppa, arrestato nel maxi blitz delle scorse settimane contro il gruppo Perfetto di Pianura. Schioppa, difeso dall’avvocato Andrea Lucchetta, hanno accolto il ricorso presentato dal legale cancellando le contestazioni legate alla partecipazione all’associazione finalizzata allo spaccio di droga evidenziando l’assenza di evidenze atte a confermare la partecipazione di Schioppa al gruppo. E dire che il gip, in sede di emissione di ordinanza cautelare in carcere aveva già rigettato l’ipotesi di associazione camorristica nei suoi confronti. Un doppio successo dunque per l’avvocato Lucchetta riuscito a smontare il quadro indiziario neo confronti del suo assistito