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Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul clan della 167 di Arzano. Umberto Lupoli, fratello di Armando, ucciso in strada lo scorso 8 marzo, ha intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia. Le sue dichiarazioni potrebbero rappresentare un nuovo tassello investigativo per ricostruire gli equilibri criminali e le dinamiche interne al gruppo che opera sul territorio.

Proprio questa mattina si è tenuta la prima udienza del processo con rito abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nei confronti di presunti ras e affiliati al clan. Al centro dell’attenzione anche la posizione del neo collaboratore.

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La difesa di Lupoli ha chiesto l’acquisizione dei verbali già resi dal proprio assistito oppure, in alternativa, il suo esame in aula, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento della speciale attenuante prevista per la collaborazione. Il gip ha rigettato, allo stato, la richiesta di acquisizione dei verbali e ha fissato per l’8 gennaio l’audizione di Umberto Lupoli. Successivamente, l’8 febbraio, è prevista la requisitoria del pubblico ministero.

Il nome di Lupoli era già emerso nelle indagini successive all’omicidio del fratello Armando, avvenuto in un periodo particolarmente teso per gli equilibri criminali di Arzano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe inviato alla vedova del fratello una fotografia che lo ritraeva alla guida della propria automobile, con una pistola poggiata tra le gambe. Successivamente avrebbe chiesto alla donna di cancellare l’immagine.

In quei mesi il territorio era attraversato dalla contrapposizione tra i gruppi riconducibili a Salvatore ‘Sasi’ Romano e Davide ‘Pal ‘e fierr’ Pescatore.

La collaborazione di Lupoli potrebbe ora contribuire a fare luce sulla faida, sulle responsabilità dei protagonisti e sugli assetti del clan della 167. Sarà soprattutto l’audizione dell’8 gennaio a poter fornire ulteriori elementi sulle dichiarazioni rese dal nuovo pentito.

L’altro pentito del clan 167 di Arzano

Braccio armato, spacciatore, estorsore e infine collaboratore di giustizia. Questo è l’excursus criminale percorso da Gennaro ‘Genny’ Salvati nel clan della 167 di Arzano: il 23enne ha rilasciato diversi verbali ai pm della DDA di Napoli e ha consegnato 4 fogli in cui sono contenuti i nomi delle vittime delle estorsioni. Nel giro del racket l’ex giovane affiliato sarebbe stato affiancato da Andrea Olivello e alla fine avrebbero consegnato la questua criminale al reggente Antonio Caiazza, uomo di fiducia del boss detenuto Giuseppe Monfregolo.