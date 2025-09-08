PUBBLICITÀ
HomeCronacaMalore dopo aver mangiato nel noto ristorante nell'AgroAversano, oltre 60 intossicati
CronacaCronaca locale

Malore dopo aver mangiato nel noto ristorante nell’AgroAversano, oltre 60 intossicati

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Malore dopo aver mangiato nel noto ristorante nell'AgroAversano, oltre 60 intossicati
PUBBLICITÀ

Un grave caso di intossicazione da salmonella ha coinvolto una sessantina di persone, tra cui un bimbo di un anno e mezzo e una donna incinta, che avevano mangiato tra il 31 agosto e i primi giorni di settembre nel ristorante ‘La Pergola’ di San Marcellino, nel Casertano; il locale è stato chiuso dall’Asl di Caserta (Servizio Veterinario guidato da Alfonso Giannoni) per svolgere accertamenti e analisi e ricostruire come sia partita la catena dei contagi.

Parte dei contagiati è andata in vari ospedali del Casertano, altri si sono rivolti a medici privati, ma nessuno risulta in gravi condizioni.
La prima segnalazione all’Asl è arrivata il 2 settembre, relativa ad oltre venti persone dello stesso nucleo familiare finite negli ospedali di Marcianise e Aversa dopo aver mangiato domenica 31 agosto alla stessa tavolata al ristorante di San Marcellino; tutti con gli stessi sintomi, tra vomito, diarrea e mal di testa. Tra gli intossicati anche una donna incinta, fortunatamente fuori pericolo. Non sarebbero i soli. Infatti anche gli ospiti di altri eventi, svoltisi sempre nello stesso locale, sono finiti, nella medesima giornata, in ospedale

PUBBLICITÀ

Il locale è stato subito controllato dal personale dell’Asl ma non sono emerse particolari carenze igienico-sanitarie.
Il 4 settembre però sono arrivate altre segnalazioni di ulteriori e numerose persone ricoverate sempre per sospetto contagio da salmonella, e anche in queste circostanze, hanno accertato i medici-veterinari dell’Asl, tutte avevano mangiato tra il 31 agosto e il 4 settembre al medesimo ristorante di San Marcellino, ed in tavolate diverse.
A questo punto l’Asl ha disposto la sospensione dell’attività del locale, imponendo analisi a tutto il personale della struttura; il sospetto è che qualcuno interno possa essere portatore sano di salmonella, e possa averla diffusa, toccando i cibi, per mancanza di igiene personale.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati