Maltempo a Napoli, giornata di gran pioggia e forte vento

La giornata di oggi (mercoledì 28 gennaio) si apre su Napoli e sull’intera Campania all’insegna del maltempo, con una perturbazione ben strutturata che consolida una fase di marcata instabilità atmosferica. Il contesto resta tipicamente invernale, caratterizzato da piogge diffuse, a tratti persistenti, e solo brevi e irregolari pause asciutte.

Napoli: piogge insistenti e vento forte

Nel capoluogo partenopeo le condizioni meteo peggiori sono attese nelle ore mattutine, quando sono previsti rovesci anche intensi. Nel corso del pomeriggio e della sera le precipitazioni tenderanno a diventare più irregolari, ma resteranno comunque possibili piovaschi sparsi.

Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo, con minime intorno ai 12°C e massime sui 14°C, senza particolari escursioni termiche.

Neve sui rilievi interni

Lo zero termico si collocherà attorno ai 1.600–1.700 metri, mentre la quota neve oscillerà mediamente tra i 1.350 e i 1.450 metri, interessando le zone montuose dell’Appennino campano. Nevicate deboli o moderate sono quindi possibili sui rilievi più alti, in particolare nelle aree interne di Irpinia e Sannio.

Venti intensi e mare agitato

Uno degli elementi più significativi della giornata sarà il vento. Al mattino soffieranno correnti forti di Scirocco (Sud-Est), con raffiche fino a 45–46 km/h. Nel corso delle ore i venti tenderanno a ruotare dai quadranti Ovest-Sud-Ovest, restando comunque moderati o tesi.

Le condizioni del vento influenzeranno direttamente il moto ondoso: il mare sarà molto mosso o agitato, con possibili disagi lungo le coste, nei porti e nei collegamenti marittimi. La temperatura superficiale del mare si aggira intorno ai 15,4°C, in linea con le medie stagionali.

Campania: instabilità diffusa

Il maltempo interesserà l’intera regione.

•Avellino e Benevento: piogge alternate a brevi schiarite, temperature comprese tra 8 e 12°C.

•Caserta e Salerno: quadro instabile con precipitazioni intermittenti e massime tra 13 e 14°C.

•Aree costiere: non si escludono fenomeni localmente intensi, con rovesci abbondanti o nubifragi isolati, soprattutto tra sera e notte.

Scenario in evoluzione

La perturbazione manterrà condizioni di tempo instabile per gran parte della giornata, con un miglioramento solo temporaneo e parziale. L’attenzione resta alta soprattutto per vento forte, mare agitato e possibili accumuli di pioggia, elementi che potrebbero causare disagi alla circolazione e alle attività marittime.