Colpita dall'infarto a Marano, 62enne soccorsa dal 118
Colpita dall’infarto a Marano, 62enne soccorsa dal 118

Sabato una donna di 62 anni è stata colpita da un forte dolore toracico con irradiazione al braccio sinistro a Marano. L’allarme è scattato alle 17:51 dopodiché si è attivata l’ambulanza Marano India 01 e l’automedica del 118.

La vicenda è stata ricostruita dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate:All’arrivo dei soccorritori, intorno alle 18:07, la paziente era vigile e cosciente, ma presentava bradicardia e sintomi compatibili con un infarto acuto. L’ECG eseguito sul posto ha confermato la diagnosi di STEMI. Poco dopo, alle 18:20, la donna è andata in arresto cardiaco: immediato l’intervento di rianimazione con massaggio cardiaco e defibrillazione, che hanno permesso di ripristinare il battito. Durante le fasi di preparazione al trasporto, la paziente ha avuto un nuovo episodio di tachicardia ventricolare, risolto con un’ulteriore scarica di defibrillatore. Alle 18:34 l’ambulanza è partita in direzione dell’ospedale di Giugliano, dove la donna è giunta alle 18:36 in condizioni stabili. Determinante la prontezza e la professionalità dell’equipaggio del 118: l’autista Domenico Serino, l’infermiera Raffaela P., l’infermiere Christian De Lucia e il medico dell’automedica, dott. D’Anna. Grazie al loro tempestivo intervento, la paziente è stata salvata e affidata alle cure ospedaliere“.

