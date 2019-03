Marano. Oltre 100 Kg di sigarette nel box in un parco a San Rocco, arrestato dalla Finanza

Oltre 100 chili di sigarette di contrabbando sequestrate e una persona arrestata. Questo il bilancio di una brillante operazione eseguita dalla guardia di finanza di Giugliano, guidata diretta dal capitano Oscar Olivieri, a Marano. I baschi verdi, a seguito di indagini, hanno effettuato controlli all’interno di un box situato in un noto parco situato nella frazione di San Rocco a Marano, riconducibile a Giovanni Scippa, 48enne del posto.

A seguito della perquisizione sono stati rinvenuti dai finanzieri 5110 pacchetti di sigarette pari a 102 Kg di varie marche tutti sprovvisti del contrassegno di Stato, recanti gli avvisi sanitari in lingua estera e molti riportanti la dicitura “destinati alla vendita esclusiva nei Duty Free”. L’intero quantitativo di sigarette di contrabbando è stato sottoposto a sequestro, così come il box dov’è stata trovata la merce. Il 48enne, giudicato stamattina per direttissima davanti al tribunale di Napoli Nord, ha ottenuto i domiciliari.