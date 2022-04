Marco muore folgorato in casa, scatta l’indagine per il 35enne di Pozzuoli

Venerdì Marco Chiantese è stato trovato morto nel bagno di casa a Castel Volturno. La Procura ha disposto l’autopsia, infatti, per i funerali del 35enne bisognerà aspettare. Intanto oggi sarà incaricato il medico legale e solo dopo l’esame autoptico la salma del ragazzo di Pozzuoli potrà essere liberata.

La tragica scoperta è stata fatta dalla compagna dell’uomo proprio nel cuore della notte. Non vedendolo ritornare dal bagno, la fidanzata si è recata a controllare. Purtroppo ha trovato il 35enne a terra esanime, infatti, ha pensato ad un malore. All’arrivo dei soccorsi del 118 nella loro casa non c’era già più nulla da fare. Allertati anche i carabinieri che sono giunti nella casa di Baia Verde dove hanno scoperto che il decesso potrebbe essere stato causato dal contatto con un filo elettrico che avrebbe provocato uno shock mortale.

LA DEDICA DELLA FIDANZATA DI MARCO

“Eri, sei e sarai per sempre l’amore della mia vita. Non riesco ad immaginare la mia vita senza di te, senza i tuoi ” buongiorno amore mio “, senza le tue chiamate, la tua dolcezza infinita che mi faceva sentire una principessa, i tuoi baci, le tue carezze, il tuo chiamarmi ” cucciola cucciola ” e il tuo calore in un abbraccio. TI AMO amore mio, io e te sempre insieme. Sarai la mia stella di giorno e di notte. TI AMO TI AMO TI AMO. Marco Chiantese”, scrive la compagna Claudia.