Maria Antonietta uccisa dal masso, stava andando ai funerali della mamma

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Maria Antonietta D’Andrea stava andando al funerale della madre insieme al marito e agli altri familiari quando un masso si è improvvisamente staccato dalla parete rocciosa e ha centrato l’auto sulla quale viaggiava. La donna è morta per le ferite riportate. Altre sette persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave. L’incidente è avvenuto lungo la strada regionale 521, che collega Morro Reatino a Leonessa, in provincia di Rieti. La famiglia era diretta a Coronella, frazione di Cascia.

Secondo una prima ricostruzione, il masso, pesante circa 20 kg, si sarebbe staccato all’improvviso dalla parete che costeggia la strada. Rotolando verso valle ha raggiunto la carreggiata proprio mentre transitava la Chevrolet Spark sulla quale viaggiava Maria Antonietta dopodiché il masso ha colpito in pieno il vetro dell’utilitaria. La 66enne di Roma era seduta accanto al marito, che si trovava alla guida. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Rieti e i carabinieri di Leonessa e delle stazioni vicine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

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