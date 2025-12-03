PUBBLICITÀ

i sarebbe un surriscaldamento elettrico dietro il rogo che, ieri sera, ha causato la morte di Maria Rosaria Schiano, 61 anni.

Nel mirino degli inquirenti è finita soprattutto la batteria della carrozzina del marito della vittima, Silvio Lisuzzo. 63 anni, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per le ferite riportate e per l’intossicazione da monossido di carbonio.



Maria Rosaria morta tra le fiamme in casa a Monterusciello, due le ipotesi dietro l’incendio

La tragedia è avvenuta in un appartamento al secondo piano di un palazzo popolare del Lotto 16 a Monterusciello. Le fiamme si sono subito propagate ed hanno incenerito in pochi istanti l’appartamento. Al momento – e su questo indaga la polizia del commissariato di Pozzuoli – non è escluso che anche altri dispositivi in carica avrebbero causato l’incendio, come una piccola stufa.

In un primo momento Maria Rosaria e il marito, che forse erano in due stanze diverse, non si sarebbero accorti dell’incendio. Poco dopo si sarebbero ritrovati circondati dalle fiamme, con la casa già invasa dai fumi tossici. Proprio questi avrebbero ucciso la 61enne, causandole un arresto cardiaco. Il marito, invece, è stato rintracciato dai soccorsi in un’altra stanza, ma – come detto – le sue condizioni sono critiche. Nelle operazioni di soccorso sono rimasti feriti anche due vigili del fuoco per il crollo di una parte del solaio. L’intera palazzina è stata evacuata per motivi di sicurezza.

Il cordoglio del sindaco Manzoni

Intanto, la comunità è sconvolta da questa tragedia e, in queste ore, si stringe al dolore della famiglia della vittima e prega per il marito. “Quello che è accaduto a Monterusciello è una tragedia che ha colpito l’intera comunità. Esprimo il profondo cordoglio mio e dell’amministrazione ai familiari della concittadina deceduta e la nostra vicinanza al marito rimasto ferito. Siamo pronti a fornire il giusto sostegno ai familiari per qualsiasi necessità”, ha commentato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.