Nascondevano 109 kg di marijuana, presi 2 custodi nel Vesuviano

I Carabinieri di Sant’Anastasia hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio e detenzione illecita di armi e munizioni Carmine Cozzolino e Michele Stefanile, di 54 e 34 anni già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati trovati all’interno di un terreno di proprietà del 54enne mentre tagliavano e confezionavano droga. Attorno a loro, pronti per essere venduti, sono trovati 109 kg di marijuana.

Un carico enorme costato le manette ai due, dopo un inutile tentativo di fuga. Oltre allo stupefacente, i militari hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi, 1500 euro in contanti, un fucile con matricola abrasa completo di proiettili. I due uomini, portati in carcere, sono in attesa di giudizio.

