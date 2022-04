Mario Draghi positivo al Covid, il premier già in isolamento

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è risultato positivo al Covid-19 ed è asintomatico. Lo si apprende da Palazzo Chigi. Draghi sarebbe dovuto partire alla volta dell’Africa centro-meridionale tra pochi giorni, per una missione nell’ambito della strategia di diversificazione nell’approvvigionamento di gas avviata dal governo dopo l’inizio della guerra in Ucraina. La positività rende impossibile, per lui, mettersi in viaggio: il presidente del Consiglio deve restare in isolamento. Palazzo Chigi fa sapere che a rappresentare il Governo nelle missioni nella Repubblica dell’Angola e nella Repubblica del Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, saranno i ministri Luigi Di Maio e Roberto Cingolani.