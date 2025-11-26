Mastella festeggia l’elezione del figlio in Regione: “Siamo determinanti”

PUBBLICITÀ

Anche l’intelligenza artificiale “diceva che non ce l’avremmo fatta.E invece il mio naso non ha fallito: siamo il primo partito a Benevento e siamo determinanti per la coalizione di centrosinistra. E ogni voto a noi è nostro, non di un simbolo. La famiglia Mastella è un brand”. Il giorno dopo il successo nella sua Benevento – il 26% dei voti in città e quasi il 18 in provincia – Clemente Mastella non nega affatto di guidare un partito familiare.

“Quello di Mastella è un partito di famiglia? Certamente – risponde ai giornalisti convocati per la conferenza stampa di Pellegrino, il figlio che è stato eletto in consiglio regionale – perché la mia famiglia siete tutti voi. E un elettore su quattro ha scelto noi”. Dunque, aggiunge l’ex guardasigilli attaccando i sondaggisti che lo davano fuori dal consiglio regionale, “voglio dire a chi ha contrabbandato i loro sogni con la realtà, che sono irraggiungibile”.

Ma il campo largo sperimentato in Campania, può dare la spallata alla premier Giorgia Meloni, gli chiedono i giornalisti. Lui prima ringrazia Fico e saluta “con molto affetto” il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, “che ha voluto questa partecipazione di tutti, compresa la mia” per aprire una strada “che può portare molto avanti”. Poi risponde. “Sì, se parte oggi una lunga volata rispettandosi a vicenda all’interno della coalizione” e si lavora a “creare una squadra”, perché “quando non c’è il fuoriclasse occorre creare una squadra”. E la Campania, è la sua conclusione, è lì a dimostrarlo