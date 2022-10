Mattarella: “Non abbassiamo la guardia, il Covid è un pericolo costante”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla Celebrazione de ‘I Giorni della ricerca’ dichiarando che nonostante l’evidente miglioramento rispetto il fronte sanitario in merito all’emergenza covid, è comunque necessario non prendere questi miglioramenti come un successo definitivo.

Le parole di Sergio Mattarella in merito all’approccio con il Covid

“La condizione pandemica dopo questi due anni e mezzo designati da preoccupazioni e privazioni ha riscontrato dei netti miglioramenti. Ad oggi possiamo sicuramente affermare che il peggio è passato ma il covid continua a determinare un alto rischio per certi soggetti. E’ necessario di conseguenza riguardarsi e non abbassare la guardia. Le stesse istituzioni sanitarie devono indurre la popolazione a conseguire con rigore un comportamento di rettitudine rispetto le norme vigenti dai primi momenti di difficoltà. E’ infondo grazie al supporto degli istituti sanitari che numerose dinamiche sono state il centro di un’agevolazione per i cittadini. Di conseguenza ritengo che questi dovrebbero riporre estrema fiducia i tutti i membri che costituiscono gli enti sanitari”. Questa la dichiarazione pronunciata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il ruolo significativo rappresentato dalla scienza in questi anni difficili

“Se non fosse stato per l’intervento della scienza e di tutti gli studiosi che hanno contribuito alle scoperte mediche ora non ci troveremo dove siamo. Se non avessimo elaborato la formulazione dei vaccini in tempi record ad oggi il numero di morti sarebbe esponenziale. Se, quindi, oggi la contrazione del Covid può essere affrontata come un’influenza poco preoccupante è grazie all’intervento vaccinale. Grazie, inoltre, alla responsabilità e alla competenza degli scienziati il risultato che ne è conseguito è risultato ottimale”. Dichiara il Presidente della Repubblica.

Cosa si è appreso in seguito a questi anni di emergenza sanitaria

Il Presidente Sergio Mattarella ha inoltre affermato che se si volesse scorgere un elemento positivo nell’esperienza pandemica questo sarebbe da identificare nella comprensione dell’importanza del Servizio sanitario nazionale e quanto sia importante la sua trasversalità. Il Presidente prosegue affermando che si sono potuti visualizzare in questi ambiti anche dei limiti. Eppure continua affermando che è grazie a queste situazioni che il carattere di progressione viene stipulato.