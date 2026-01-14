Melito. Lascia cadere giubbino dopo la rapina al market, incastrato dall’etichetta

PUBBLICITÀ

Ancora un episodio che riaccende l’allarme sulla criminalità minorile nell’area nord di Napoli. I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei confronti di un ragazzo di 15 anni, incensurato, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina.

Il provvedimento nasce da una richiesta della Procura per i Minorenni, al termine delle indagini avviate dopo una rapina avvenuta la sera del 2 dicembre scorso ai danni di un supermercato di Melito, lungo la strada provinciale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, il minorenne avrebbe agito insieme a un complice, attualmente in corso di identificazione. I due avrebbero minacciato la cassiera del punto vendita, costringendola a consegnare l’incasso della giornata, pari a circa 1.600 euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter. Dopo la rapina, durante la fuga, il 15enne si è disfatto di un giubbino. All’interno, l’etichetta di una lavanderia con il cognome del giovane

Un’azione rapida e organizzata, che ha consentito agli investigatori di risalire all’identità del presunto responsabile in pochi giorni. Per il 15enne è scattata la misura del collocamento in comunità, prevista per i minori coinvolti in reati di particolare gravità.

L’episodio si inserisce in un quadro sempre più preoccupante di criminalità giovanile nel territorio, dove anche ragazzi giovanissimi vengono coinvolti in reati predatori, spesso con modalità tipiche della criminalità organizzata.