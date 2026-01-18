Metal detector a scuola: c’è l’ok del ministro dell’Istruzione, ma non basta

PUBBLICITÀ

Due anni fa, quando molti parlavano ancora di episodi isolati, Valeria Pirone aveva già capito che qualcosa stava cambiando. All’istituto Marie Curie di Ponticelli, il sequestro di un coltello a uno studente non fu archiviato come una bravata, ma come un segnale. Da lì la scelta netta, scrive l’Ansa, chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e avviare controlli mirati con i metal detector fuori dalla scuola.

Una decisione coraggiosa, allora discussa, oggi diventata modello. Tanto che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara valuta di estendere questa pratica anche ad altre regioni. Pirone non esulta, non rivendica primati. Ragiona da educatrice: “Se anche un solo ragazzo rinuncia a portare un coltellino in tasca, ne vale la pena”.

Dai timori alla normalità

All’inizio le divise spaventavano. Oggi, racconta la preside, i ragazzi ringraziano. Due o tre controlli l’anno, concordati con la Prefettura, sono bastati a trasformare la percezione: non più un blitz, ma una cintura di sicurezza. “È l’extrema ratio”, chiarisce Pirone, “ma la scuola da sola non ce la fa più”.

Il punto è proprio questo. Il coltello non è più solo uno strumento, è diventato un simbolo. Una “moda”, un segno di riconoscimento sociale che attraversa periferie e centri, contesti poveri e borghesi. Un’arma tascabile che promette potere immediato e identità facile.

Un morto che pesa su tutti

Il dibattito nazionale è esploso dopo la morte di Abanoub Youssef, 18 anni, ucciso da un compagno di scuola a La Spezia. Un epilogo che Pirone definisce “triste e inevitabile, se si continua a negare il problema”. Per lei i controlli non sono una resa, ma un argine minimo contro una deriva che corre più veloce delle buone intenzioni.

Don Patriciello: “Senza esempi non basta”

A sostenere la linea del ministro c’è anche Don Maurizio Patriciello, che dal Parco Verde di Caivano vede da anni gli effetti del disagio giovanile. “Abbiamo perso la pace anche a scuola”, dice. Sì ai metal detector, dunque, ma con una postilla pesante come un macigno: senza adulti credibili, tutto rischia di restare una scenografia.

Famiglie, istituzioni, Chiesa, sport. Patriciello chiama tutti all’appello. “Non puoi dire a tuo figlio di non fumare se fumi. Non puoi condannare la violenza se la pratichi a parole”. La testimonianza prima delle prediche, l’esempio prima delle regole.

Controllo e educazione, insieme

La lezione che arriva da Ponticelli è semplice e scomoda: sicurezza ed educazione non sono alternative. I metal detector non risolvono il disagio, ma possono fermare il peggio. La scuola continua a fare sensibilizzazione, dialogo, prevenzione. Ma quando il coltello entra nello zaino, il tempo delle sole parole è già scaduto.

Napoli, ancora una volta, non fa notizia per un’emergenza improvvisa, ma per un’intuizione arrivata prima degli altri. Una scelta che oggi, nel rumore nazionale, suona meno come un’eccezione e più come una necessità.