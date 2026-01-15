PUBBLICITÀ

Un 29enne napoletano è stato ferito alla testa da un colpo di pistola e soccorso all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

“Mi hanno rapinato”, giovane arriva in ospedale a Napoli con un proiettile in testa

Il giovane è stato trasportato al presidio intorno alle 2 di questa notte ed è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile dalla parte frontale sinistra della testa.

PUBBLICITÀ

Il colpo, quasi miracolosamente, è stato recuperato dai medici sottocute poiché aveva solo sfiorato la testa senza penetrare nel cranio. L’uomo, seppur in prognosi riservata, non è in pericolo di vita.

Da quanto riferito al momento dei soccorsi, il paziente avrebbe raccontato di essere stato vittima di una rapina, avvenuta in via Vespucci. Tuttavia, la versione e la posizione del 29enne sono attualmente al vaglio della polizia, che indaga per chiarire la dinamica dell’incidente.