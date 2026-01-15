PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Mi hanno rapinato", giovane arriva in ospedale a Napoli con un proiettile...
CronacaCronaca localePrimo Piano

“Mi hanno rapinato”, giovane arriva in ospedale a Napoli con un proiettile in testa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
"Mi hanno rapinato", giovane arriva in ospedale a Napoli con un proiettile in testa
PUBBLICITÀ

Un 29enne napoletano è stato ferito alla testa da un colpo di pistola e soccorso all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

“Mi hanno rapinato”, giovane arriva in ospedale a Napoli con un proiettile in testa

Il giovane è stato trasportato al presidio intorno alle 2 di questa notte ed è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile dalla parte frontale sinistra della testa.

PUBBLICITÀ

Il colpo, quasi miracolosamente, è stato recuperato dai medici sottocute poiché aveva solo sfiorato la testa senza penetrare nel cranio. L’uomo, seppur in prognosi riservata, non è in pericolo di vita.

Da quanto riferito al momento dei soccorsi, il paziente avrebbe raccontato di essere stato vittima di una rapina, avvenuta in via Vespucci. Tuttavia, la versione e la posizione del 29enne sono attualmente al vaglio della polizia, che indaga per chiarire la dinamica dell’incidente.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati