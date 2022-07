Blitz dei carabinieri, boss della camorra arrestato in vacanza

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – ufficio esecuzioni penali – il 58enne Michele Onorato. L’uomo, elemento di spicco del clan camorristico “Cesarano”, è stato rintracciato a Sabaudia dove era in vacanza con la propria famiglia. Il 58enne è ora nel carcere di Frosinone a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dovrà scontare la pena residua di 4 anni e 2 mesi per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e falsificazione dei valori di bollo in concorso commessi a Castellammare e nei comuni limitrofi a partire dal 2006.

Onorato lo scorso marzo era tornato libero dopo oltre 20 anni di detenzione, di cui alcuni in regime di carcere duro. Per l’esponente di spicco della camorra stabiese e pompeiana era arrivata l’inaspettata scarcerazione, in quanto la Procura di Napoli ha accolto l’istanza del suo difensore.