Migliora la qualità del mare di Napoli, promosse altre 2 spiagge

PUBBLICITÀ

Un’ottima notizia per i napoletani. La qualità delle acque di balneazione della città continua a migliorare. A renderlo noto è una nota diramata dal Comune di Napoli. Secondo i dati pubblicati dalla Regione Campania sulla base di alcuni rilevi effettuati dall’Arpac, i tratti di mare della zona di Donn’Anna e Nazario Sauro sono migliorati notevolmente rispetto allo scorso anno. Infatti, dalla valutazione “buona” le acque delle due zone sono risultate “eccellenti”. Migliora anche il tratto di via Parthenope che, però, passa da “sufficiente” a “buono”. Confermata l’eccellenza per Nisida, Trentaremi, Marechiaro, Punta Nera, Capo Posillipo, Posillipo e il lungomare Caracciolo.

I tratti di Napoli Est

Discorso diverso, invece, per la zona est di Napoli. I dati sono ancora sotto monitoraggio per i tratti di Pietrarsa e San Giovanni a Teduccio. Il motivo ruota attorno alla dicitura “nuova classificazione” delle due zone, poiché sono al terzo anno di inclusioni tra i siti di nuova balneabilità. La testimonianza generale del miglioramento della qualità delle acque del territorio partenopeo risiede anche nell’eccellenza raggiunta dai mari limitrofi di Portici e Pozzuoli.

PUBBLICITÀ

Le parole di Manfredi

Nel merito della questione entra Gaetano Manfredi, il quale spiega che “Il percorso per restituire alla città di Napoli un mare balneabile lungo l’intera costa prosegue“. “Sono evidenti i risultati del lavoro di manutenzione“, prosegue Manfredi, “ed efficientamento della rete fognaria e dell’attivazione degli impianti di sollevamento realizzati da ABC“. Il Sindaco sottolinea anche come i lavori di bonifica e di riqualificazione degli arenili sta andando avanti: ” Il prossimo passo sarà la realizzazione del piano di intervento per la zona Est e per la zona Ovest, che abbiamo sottoposto alla Regione per il finanziamento“.