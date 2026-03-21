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Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un 35enne, pregiudicato.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta nel corso del 2025 dai militari dell’Arma, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato in ordine a episodi di estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali, reati aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.

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Minacce di morte e pestaggi per un debito di droga, in manette l’affiliato dei Casalesi

Le indagini avrebbero documentato come l’indagato si avvalesse della forza intimidatrice derivante dalla riconducibilità al sodalizio camorristico noto come “clan dei casalesi”, fazione Schiavone, evocandone l’influenza per condizionare le proprie vittime e agevolare attività illecite connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il destinatario del provvedimento cautelare avrebbe posto in essere ripetute condotte estorsive, mediante minacce anche di morte con modalità camorristiche, al fine di costringere una persona offesa a versare somme di denaro legate a un presunto debito maturato nell’ambito di cessioni di stupefacenti, finanche provocandogli gravi lesioni.

Nel medesimo contesto avrebbe anche detenuto, trasportato e consegnato sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, in parte sequestrate dai Carabinieri.

Si precisa che il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario dello stesso è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.