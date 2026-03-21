PUBBLICITÀ
HomeCronacaMinacce di morte e pestaggi per un debito di droga, in manette...
CronacaCronaca locale

Minacce di morte e pestaggi per un debito di droga, in manette l’affiliato dei Casalesi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Minacce di morte e pestaggi per un debito di droga, in manette l'affiliato dei Casalesi
Minacce di morte e pestaggi per un debito di droga, in manette l'affiliato dei Casalesi
PUBBLICITÀ

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un 35enne, pregiudicato.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta nel corso del 2025 dai militari dell’Arma, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato in ordine a episodi di estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali, reati aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.

PUBBLICITÀ

Minacce di morte e pestaggi per un debito di droga, in manette l’affiliato dei Casalesi

Le indagini avrebbero documentato come l’indagato si avvalesse della forza intimidatrice derivante dalla riconducibilità al sodalizio camorristico noto come “clan dei casalesi”, fazione Schiavone, evocandone l’influenza per condizionare le proprie vittime e agevolare attività illecite connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il destinatario del provvedimento cautelare avrebbe posto in essere ripetute condotte estorsive, mediante minacce anche di morte con modalità camorristiche, al fine di costringere una persona offesa a versare somme di denaro legate a un presunto debito maturato nell’ambito di cessioni di stupefacenti, finanche provocandogli gravi lesioni.

Nel medesimo contesto avrebbe anche detenuto, trasportato e consegnato sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, in parte sequestrate dai Carabinieri.

Si precisa che il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario dello stesso è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati