“Minacciata e aggredita più volte, non avevo mai denunciato”, le parole di Lucia dopo l’omicidio del marito

PUBBLICITÀ

Omicidio in via Sant’Arcangelo a Baiano, nel cuore di Forcella. Un uomo, Ciro Rapuano, 59 anni, è stato accoltellato a morte nella propria abitazione. A colpirlo sarebbe stata la compagna, Lucia Salemme. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è quella della legittima difesa.

E’ stata la stessa donna a chiedere l’intervento della polizia al 113 presso la sua abitazione poiché al culmine di un litigio con il marito e al termine di una violenta aggressione, l’aveva colpito mortalmente con un coltello. All’arrivo i poliziotti hanno rinvenuto la donna ferita e l’uomo cadavere in camera da letto con numerose ferite di arma da taglio. La donna è stata condotta presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso per poi essere interrogata dal P.M. intervenuto sul posto.

PUBBLICITÀ

La donna ha dichiarato di essere stata già in passato vittima di minacce e aggressioni da parte del marito violento, ma di non aver mai denunciato. Non vi erano stati interventi precedenti o segnalazioni di lite. Rinvenuti due coltelli di grosse dimensioni, sottoposti a sequestro. La donna è stata arrestata e, su disposizioni della Procura della Repubblica di Napoli, condotta presso il carcere di Secondigliano. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile.

Secondo fonti locali, anche la figlia della coppia avrebbe assistito alla scena.

Lucia Salemme, la donna che ha accoltellato a morte il marito Ciro Rapuano nel quartiere Pendino a Napoli dopo una lite, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini piantonata, ferita al braccio da arma da taglio, suturata e dimessa. “Lucia era una bravissima persona, ci conoscevamo da piccole. Sono senza parole per l’accaduto, non me l’aspettavo”, dice ad InterNapoli.it una vicina di casa