Morte Domenico Caliendo, l’anestesista teste conferma: “Poteva essere operato”

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Ha confermato agli inquirenti che il piccolo Domenico Caliendo, fino alla metà di gennaio, malgrado fosse sotto ossigenazione extracorporea (cioé collegato all’Ecmo), presentava condizioni cliniche tali da consentire un nuovo trapianto: a parlare è l’anestesista Carmela Scarpati, che nei giorni scorsi è stata ascoltata dal pm Giuseppe Tittaferrante della procura di Napoli nell’ambito delle indagini sulla morte del bimbo, per la quale sono indagati sette sanitari napoletani e due di Bolzano.

Secondo quanto ha riferito, fino a quella data i polmoni ventilavano bene, non c’erano complicanze neurologiche, epatiche, renali e neppure infezioni. La dottoressa era nella lista degli utenti della chat “eroi” acquisita dagli inquirenti e sulla quale diversi sanitari si sono scambiati considerazioni sul clamoroso caso del bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto al Monaldi lo scorso 21 febbraio. Il medico ha tenuto sotto costante controllo le condizioni di salute del piccolo durante la sua degenza in terapia intensiva.

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Rispondendo alle domande del pm ha affermato che, secondo quanto aveva appreso, l’uso del Berlin Heart (cuore artificiale), grazie al quale Domenico avrebbe avuto più chances (secondo i consulenti della famiglia Caliendo-Mercolino ma anche secondo i periti del gip, con la relazione dell’incidente probatorio intorno all’80% in caso di nuovo trapianto) era stata subito scartata dal primo operatore Guido Oppido.

La dottoressa, sempre in chat, a metà febbraio manifestò l’intenzione di dimettersi in quanto temeva di essere scelta per ricoprire il ruolo di anestesista per un secondo trapianto del quale si stava parlando malgrado le condizioni di salute di Domenico erano ormai vistosamente peggiorate: la ventilazione polmonare era compromessa, c’era insufficienza epatica e renale, e poco prima del decesso c’erano anche scompensi emodinamici.