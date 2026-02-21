Morte Domenico, l’avvocato: “Tante donazioni ma attenti alle truffe”

PUBBLICITÀ

Il volto segnato dal dolore, la voce spezzata dalle lacrime. Mamma Patrizia trova la forza di avvicinarsi ai giornalisti radunati all’esterno dell’Ospedale Monaldi e affida a poche parole il suo proposito più grande: «Ho deciso di creare una fondazione intitolata a mio figlio, Domenico Caliendo. Voglio che il suo nome non venga dimenticato e che possa aiutare i bambini che hanno bisogno di un trapianto di cuore». Un annuncio che nasce nel pieno della tragedia ma che guarda al futuro, con l’intento di trasformare il dolore in un gesto concreto di solidarietà. L’idea è quella di sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare percorsi complessi e delicati come quello vissuto da Domenico.

“Attenti alle truffe”

Nel frattempo, l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, rende noto di aver ricevuto centinaia di messaggi e mail da ogni parte d’Italia. In tanti hanno espresso vicinanza e si sono detti pronti a offrire un contributo economico per sostenere i genitori. Proprio per questo, però, arriva anche un appello alla prudenza. «Purtroppo ci sono truffatori che approfittano di momenti come questo. Vi chiediamo di non effettuare bonifici o donazioni che non siano destinati esclusivamente alla fondazione ufficiale che verrà costituita. È pericoloso», avverte il legale.

PUBBLICITÀ

La volontà di mamma Patrizia è chiara: convogliare ogni eventuale donazione in un progetto trasparente e strutturato, capace di onorare la memoria del figlio e di offrire un aiuto reale ad altri bambini in attesa di una speranza.