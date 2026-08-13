Occupavano le spiagge a Mergellina, fioccano denunce e sequestri

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Ieri mattina nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli, intensificati anche in considerazione del maggiore afflusso turistico nei periodi estivi, personale della Polizia di Stato, e nello specifico gli agenti del Commissariato San Ferdinando, unitamente a personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto di qualsiasi forma di illegalità e dei fenomeni di abusivismo sul suolo demaniale presso gli arenili di Rotonda Diaz, Mergellina, Largo Sermoneta e Donn’Anna.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato 5 soggetti per occupazione abusiva di spazio demaniale secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione ed invasione di terreni poiché sorpresi a noleggiare attrezzatura da spiaggia senza alcun titolo autorizzativo e contestato 6 sanzioni amministrative per vendita abusiva di bevande ed alimenti. L’attrezzatura, invece, costituita da 30 ombrelloni, 8 sdraio, 131 sedie e 5 tavolini, è stata sottoposta a sequestro.

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Controlli intensificati nel weekend, oltre 140 persone e 110 veicoli controllati a Napoli

Lo scorso fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio della provincia, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione delle condotte illecite. In particolare, gli agenti della Polizia Stradale di Napoli, impegnati nei servizi di vigilanza stradale, pattugliamento e controllo, hanno identificato 144 persone, di cui 2 denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a seguito di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti, controllato 111 veicoli, di cui 12 sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, contestato 74 violazioni del Codice della Strada, e ritirato 7 patenti di guida e 7 carte di circolazione, per un totale di 139 punti decurtati. I risultati conseguiti testimoniano l’elevato livello di attenzione della Polizia di Stato nel periodo di maggiore afflusso estivo e l’impegno costante nel garantire sicurezza, legalità e tutela degli utenti della strada.