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Boato vicino Roma, esplosione nella fabbrica di munizioni

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
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Boato vicino Roma, esplosione nella fabbrica di munizioni
Boato vicino Roma, esplosione nella fabbrica di munizioni
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Un incendio seguito da un’esplosione si è verificato poco fa nello stabilimento dell’ ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della ‘Knds Ammo Italy’, a Colleferro. L’azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L’incidente si sarebbe verificato nel reparto ‘pressatura polveri’. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire

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Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

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