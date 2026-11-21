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Gianni De Gennaro si è ucciso nella sua casa di campagna in Toscana. L’ex capo della polizia si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola sconvolto dopo essere stato indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio dove morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

Scioccata la premier Giorgia Meloni, che ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia e al fratello Andrea, comandante generale della Guardia di Finanza. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della politica italiana, da Ignazio La Russa a Matteo Renzi. Per il suo difensore, il professor Franco Coppi, “De Gennaro non ha retto al peso di un’accusa che negava tutto quello che lui aveva fatto nella sua vita professionale”. Per Salvatore Borsellino, fratello del giudice assassinato, “si è suicidato perché le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate. Quindi, si tratta di istigazione al suicidio”.

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Morte Gianni De Gennaro, aperta un’indagine per istigazione al suicidio

Sulla morte di Gianni De Gennaro la procura di Grosseto apre un fascicolo per istigazione al suicidio. Lo si apprende mentre prosegue il sopralluogo degli inquirenti nella casa vicino a Magliano in Toscana dove è stato trovato morto l’ex capo della polizia.

Nessun biglietto o messaggio è stato trovato finora nella villa di campagna dove l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro si è suicidato. Lo si apprende da fonti delle indagini anche se le verifiche sono ancora in corso. La villa di De Gennaro si trova nel mezzo della Maremma toscana, a Fonteblanda nel grossetano, dove a poca distanza tra le stradine ci sono diversi casolari e qualche struttura ricettiva, come ristoranti e alberghi.

“Veniva due o tre volte al mese al ristorante con sua moglie, nei weekend. L’ultima volta lo abbiamo visto in estate, poi il ristorante ha chiuso”, spiega un dipendente dell’hotel ‘Le Querciolaie dei Ricci’, distante poche centinaia di metri dalla casa di De Gennaro.