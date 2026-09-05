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Morti nell’esplosione vicino al casolare, preparavano “marmotte” per assaltare i bancomat

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Esplosione uccide due persone vicino al casolare, preparavano
Esplosione uccide due persone vicino al casolare, preparavano "marmotte" per assaltare i bancomat
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Due persone sono state trovate senza vita nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria, lungo la strada provinciale 155. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che siano morte in seguito a un’esplosione verificatasi mentre maneggiavano materiale destinato alla preparazione delle cosiddette “marmotte”, gli ordigni utilizzati per assaltare gli sportelli bancomat.

Esplosione uccide due persone vicino al casolare, preparavano “marmotte” per assaltare i bancomat

A dare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile. Nella zona è stata rinvenuta anche un’automobile risultata rubata, che potrebbe essere collegata alle due vittime e alle attività svolte prima dell’esplosione.

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Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli artificieri dell’Arma, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area. Restano da accertare l’identità delle persone decedute, l’esatta dinamica dell’accaduto e la natura del materiale esplosivo eventualmente maneggiato.

Gli investigatori dovranno inoltre verificare se vi siano collegamenti con la serie di assalti ai bancomat registrata nelle ultime settimane tra il Barese e la BAT. Al momento si tratta soltanto di un’ipotesi investigativa.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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