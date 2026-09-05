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Raid al supermercato a Napoli Est, pistola contro il cassiere e panico tra i clienti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Raid al supermercato a Napoli Est, pistola contro il cassiere e panico tra i clienti
Raid al supermercato a Napoli Est, pistola contro il cassiere e panico tra i clienti
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Torna a colpire la banda di Napoli Est. A meno di due settimane di distanza dall’ultimo raid armato, la periferia orientale ritorna nella morsa della microcriminalità locale.

A finire nel mirino è stata di nuovo un’attività commerciale: si tratta, stavolta, del supermercato Quarì di corso San Giovanni a Teduccio. È qui che, nel tardo pomeriggio di ieri, un rapinatore solitario ha fatto irruzione mentre all’interno del locale erano ancora presenti diversi clienti, oltre al personale.

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Pistola in pugno e casco scuro in testa, il malvivente ha puntato subito alle casse e, sotto la costante minaccia dell’arma, si è fatto consegnare tutto il denaro. Poi, in un lampo, la fuga in moto con il complice che lo attendeva all’esterno. A riportarlo, Il Mattino.

Raid al supermercato a Napoli Est, pistola contro il cassiere e panico tra i clienti

La stessa catena di supermercati era già stata presa di mira il 22 agosto scorso, ma in quel caso a essere depredato era stato un altro punto vendita, sempre nel quartiere San Giovanni a Teduccio.

Nel caso dell’ultimo assalto, il commando si è palesato poco prima delle diciannove di ieri. Il raid è stato fulmineo: in pochi secondi il bandito è entrato nel negozio, ha minacciato gli addetti alla cassa e ha arraffato quanto più denaro possibile. Il bottino ammonterebbe a diverse centinaia di euro. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Le indagini sono adesso condotte dai poliziotti del commissariato San Giovanni-Barra, che hanno già acquisito le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza della zona, comprese quelle del supermercato.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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