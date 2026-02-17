Morto in casa da giorni a Perugia, uomo divorato dai suoi tre pitbull

PUBBLICITÀ

Tragedia a Rigali, nel territorio comunale di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione in circostanze particolarmente drammatiche. A far scattare l’allarme sono stati alcuni familiari, insospettiti dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lui da giorni. Preoccupati, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Una volta arrivati sul posto, i militari hanno avvertito un forte odore provenire dall’interno dell’abitazione. Temendo il peggio, hanno forzato l’ingresso e si sono trovati davanti a una scena sconvolgente: il corpo dell’uomo era a terra e presentava evidenti segni di morsi. In casa erano presenti anche i suoi tre pitbull, in stato di agitazione e con alcune ferite.

Secondo una prima ricostruzione, il 51enne sarebbe deceduto per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore improvviso. I cani, rimasti per giorni senza cibo né acqua, avrebbero poi aggredito il corpo nel tentativo di nutrirsi. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.