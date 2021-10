I carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti questa notte presso il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Era circa mezzanotte quando un 16enne è arrivato con una ferita da arma da taglio alla coscia destra. Secondo quanto dichiarato, il giovane sarebbe stato ferito da uno sconosciuto e in maniera del tutto gratuita, in Largo San Giovanni Maggiore. 10 i giorni di prognosi prescritti. Minore riaffidato ai genitori. Indagini in corso dei Carabinieri per ricostruire dinamica e accertare identità del responsabile.

Ancora al Pellegrini, qualche minuto più tardi si è presentato un secondo minore, appena 14enne. Era stato aggredito da alcune persone davanti ad un bar in Via dei Carrozzieri a Monteoliveto. Sarebbe stato colpito al volto e alla testa con schiaffi e pugni. Motivazioni ancora ignote. 21 giorni di prognosi prescritti dai sanitari del pronto soccorso del Pellegrini dove è stato portato da alcuni passanti. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro indagano per accertare dinamica e individuare i responsabili. Il minore, una volta dimesso, è stato riaffidato ai genitori