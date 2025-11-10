Blitz al mercato ittico di Mugnano, sequestrati 1200 kg di prodotti

PUBBLICITÀ

Tra il 6 e il 7 novembre, le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori, hanno sottoposto a sequestro nel mercato ittico di Mugnano kg 1.200 di prodotti ittici sprovvisti dei previsti requisiti di tracciabilità e quindi potenzialmente pericolosi per il consumo umano. Ulteriori kg 300 di mitili sono stati sequestrati dall’equipaggio di una motovedetta che ha sorpreso un peschereccio, intento alla pesca con turbosoffiante a pochi metri dalla spiaggia.

I responsabili sono stati sanzionati amministrativamente, e più precisamente:

– ai due legali rappresentanti delle società proprietarie del pescato, una con sede in Mugnano e l’altra in Torre Annunziata, è stata irrogata una sanzione amministrativa di € 1.500;

– all’armatore del peschereccio sorpreso a pescare sotto costa è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 6.000 e sottoposta a misure cautelari l’attrezzatura, mentre al Comandante dell’imbarcazione sono stati decurtati 6 punti dalla patente e dalla licenza di pesca.

I mitili pescati in frode, dal valore stimato di circa € 6.000, sono stati rigettati in mare ancora viventi mentre i prodotti ittici sequestrati sul territorio, dal valore stimato di circa € 15.000, dopo essere stati preventivamente sottoposti a visita veterinaria, sono stati donati allo Zoo di Napoli.

I controlli sull’intera filiera continueranno e si intensificheranno nelle prossime settimane in concomitanza con l’aumento della domanda di prodotti ittici previsto per le prossime festività natalizie.