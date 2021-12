Napoli, cade luminaria natalizia. E l’albero viene rubato per la seconda volta

Altri due amari episodi stanno segnando il Natale a Napoli dove ancora una volta gli addobbi sono stati ‘protagonisti’ delle triste vicende. Ieri alla fine del consiglio comunale emergeva il nuovo furto dell’albero di Natale. L’addobbo era posizionato nell’androne del palazzo del Consiglio a in via Verdi. A dare la notizia è Catello Maresca, consigliere comunale di centrodestra: “Non è possibile – dichiara – davvero ora abbiamo un problema. Non si possono prendere sottogamba questi episodi. Napoli è una città splendida, ma molto difficile e ci vuole polso per guidarla. Sembra quasi beffardo che, mentre qualcuno continuava a sfidare lo Stato, introducendosi clandestinamente nel Palazzo, io in Consiglio comunale alla Sala dei Baroni chiedevo all’assessore alla sicurezza De Iesu di attivare strumenti più efficaci di controllo del territorio. Ora aspettiamo risposte immediate. Dalle prime informazioni sembra che autori del raid siano stati quattro giovani incappucciati e armati. Quando dicevamo che era una questione maledettamente seria, pochi ci davano credito. Purtroppo la sottovalutazione delle istituzioni competenti e l’approssimazione sono spesso più gravi degli stessi fatti criminali. Ora qualcuno ci spieghi cosa è successo e perché. Cosa è stato fatto e perché non ha funzionato? Sono bastati tre giorni dalla trasmissione di Alberto Angela per riportarci alla cruda realtà”. Il precedente furto era avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 dicembre scorsi.

LUMINARIE

Non c’è pace per le luminarie natalizie di Napoli, finanziate dalla Camera di Commercio con il placet del Comune. Il 28 dicembre sera, intorno alle 23:30, lungo via Francesco Cilea al Vomero, una delle installazioni fatta di led – simil stella cadente – si è staccata dai cavi a cui era legata, cadendo nel bel mezzo della carreggiata. Si è rischiato di colpire le auto in corsa. I filari erano legati, da un lato di un marciapiede ad un palazzo, dall’altro ad un palo dell’illuminazione pubblica. L’ora tarda e il poco traffico ha fatto sì che non vi fossero feriti o peggio. La luminaria in questione è stata poi spostata sul ciglio della strada da un gruppo di operatori Asia in servizio, in attesa di essere prelevata e spostata altrove.