[Video]. Spiato, inseguito e rapinato: l’imprenditore vittima della rapina a Napoli è sotto choc

Attimi di terrore a Mianella per un imprenditore, vittima di una violenta rapina. Quattro banditi con i volti coperti da casco integrale hanno inseguito l’imprenditore. Quest’ultimo, una volta giunto in via Cupa Capodichino, zona parco Gescal. è stato accerchiato da 4 malviventi in sella a due scooter. Armati di pistola hanno intimato alla vittima di consegnare i contanti, circa 13mila euro, poi sono scappati via. All’imprenditore, dopo essersi ripreso dallo choc, non è restato far altro che fare denuncia al vicino commissariato di polizia di Secondigliano. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid. Purtroppo, come accade ogni anno, la recrudescenza di episodi di criminalità ogni anno in prossimità di Natale è in crescendo.

I dettagli sulla rapina

Ad indagare sono gli agenti del commissariato Scampia, competenti per territorio. La vittima è un imprenditore di piazza di Piazza Carlo III attivo nel settore di giochi e slote machine. E’ stato seguito dopo aver fatto un incasso, probabilmente c’era un palo. Quando l’uomo ha raggiunto la zona isolata è stato accerchiato da 4 ragazzi in sella a due Beverly. Cercavano le casseforti ma hanno trovato i contanti. Prima di scappare hanno portato via anche il cellulare della vittima, che è stato poi ritrovato poco distante grazie al localizzatore in un cespuglio in zona Cupa Capodichino. Al vaglio le immagini di alcune telecamere della zona.

IL VIDEO DELLA RAPINA