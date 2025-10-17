Napoli come Sharm, scoperta una grande scogliera corallina

PUBBLICITÀ

Scoperta nel Golfo di Napoli, a 500 metri di profondità sotto il livello del mare, una grande e antica scogliera corallina finora sconosciuta. L’incredibile scoperta grazie alla nave di ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche coordinata dall’Istituto di Scienze Marine di Bologna, che nell’area sta svolgendo la spedizione scientifica Demetra.

Una scogliera corallina nel Golfo di Napoli

Alla missione hanno partecipato anche la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, l’Università Politecnica delle Marche e l’Università Federico II di Napoli. Le imponenti strutture, larghe oltre due metri, sono state rivelate grazie a un veicolo sottomarino a controllo remoto. Quest’ultime sono formate principalmente dai cosiddetti “coralli bianchi“, così chiamati per la loro mancanza di colore, ma ci sono anche coralli neri, coralli solitari, spugne e altre specie di grande importanza ecologica.

“È un ritrovamento eccezionale per i mari italiani”, afferma Giorgio Castellan del Cnr-Ismar di Bologna, capo missione della campagna.