Napoli, controlli a tappeto dei Carabinieri: sequestrata anche un’automedica

Controlli serrati per la sicurezza stradale a Napoli: in 72 ore i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno identificato 402 persone e verificato 182 veicoli, tra cui 21 con targa straniera. Tra i mezzi sequestrati anche un’automedica.

I militari hanno fermato una Bmw X3 intestata a una società che gestisce una residenza per anziani, non impegnata in emergenze al momento del controllo. L’auto, utilizzata come automedica, è risultata priva di assicurazione e revisione: scattato quindi il sequestro amministrativo e la sospensione della circolazione.

Nel corso delle verifiche sono state elevate 75 contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui:

7 per guida senza casco,

25 per mancata revisione,

13 per assenza di assicurazione.

Non solo infrazioni amministrative: una 42enne è stata denunciata perché sorpresa a bordo di un’auto con targa polacca reimmatricolata e telaio alterato. La donna dovrà rispondere di riciclaggio e soppressione di atti veri.

Denunciati anche tre automobilisti che guidavano senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio. Un 37enne è stato invece trovato in possesso di un coltello a serramanico e denunciato per possesso illecito di armi. Infine, quattro autisti sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di modiche quantità di droga.

Un bilancio che conferma l’attenzione dei Carabinieri sul fronte della sicurezza stradale e del rispetto delle regole a tutela della collettività.