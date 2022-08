Napoli, ferito mentre è in auto con la fidanzata: indagini sull’agguato a Davide

E’ stato raggiunto da tre colpi di pistola esplosi da uno sconosciuto mentre era sotto casa della sua fidanzata. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via Scarpetta, nel quartiere napoletano di Ponticelli. Il ferito è un giovane di 25 anni. Sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli che, giunti sul posto con la scientifica, hanno rinvenuto a terra otto bossoli. Un giovane di 25 anni, Davide Tomi, incensurato, è stato ferito la notte scorsa in via Edoardo Scarpetta nel quartiere di Ponticelli. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia al momento del raid la vittima, che era in compagnia della fidanzata, sarebbe stato colpito da almeno otto colpi che l’hanno raggiunto alla gamba e alla spalla destra. Ancora da chiarire se l’agguato possa essere riconducibile alla guerra che da mesi si combatte nel quartiere visto che il giovane non ha precedenti con la giustizia. Il ferito, ricoverato d’urgenza all’ospedale Villa Betania, non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte degli uomini della polizia di Stato.

Secondo quanto riferito agli investigatori il giovane era in macchina con la fidanzata quando all’improvviso è comparso uno sconosciuto che ha aperto il fuoco. Tre colpi hanno raggiunto il 25enne che è stato subito soccorso e portato al vicino ospedale “Villa Betania” e da qui trasferito al “Cardarelli”: non è in pericolo di vita.

Si tratta di un altro fatto di sangue che ha scosso il quartiere periferico di Ponticelli, tornato alla ribalta come scenario di diversi fatti delittuosi: solo un mese fa è avvenuto un duplice omicidio, con la morte di un operaio che non era il vero obiettivo dell’assassino.