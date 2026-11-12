Napoli, “lo calmiamo con l’accendino”: maestre registrate con un microfono nella felpa del figlio autistico

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Mettono un microregistratore nella felpa del figlio autistico e scoprono che le maestre, in classe, per tenere a bada la sua iperattività usano un accendino. È quanto riporta la denuncia presentata ai carabinieri da una coppia di genitori napoletani che chiedono ai militari di svolgere degli accertamenti. Il bambino, che ha compiuto 6 anni lo scorso luglio, da tempo mostrava dei comportamenti giudicati anomali dai suoi genitori: in più di un’occasione la madre ha chiesto spiegazioni per quelle ecchimosi inizialmente ritenute riconducibili a pizzicotti o strattonamenti.

Ma sia la docente sia l’educatrice l’avevano sempre rassicurata. Secondo loro il bimbo se li procurava autonomamente e lei aveva creduto a questa versione perché, effettivamente, il piccolo è marcatamente iperattivo. Ma le lesioni si sono fatte più frequenti ed evidenti. Inoltre, prima di andare a scuola il piccolo si comportava in maniera strana, rannicchiandosi e opponendosi. Così, con il marito, la donna ha deciso di vederci chiaro sistemando il registratore nell’interfodera della felpa.

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L’ascolto della traccia audio (“ha paura dell’accendino, abbiamo trovato il modo di farlo stare fermo, domani me ne porto uno più grande”) ha confermato i loro sospetti. La coppia, che si è rivolta all’avvocato Francesco Petruzzi, ha consegnato ai carabinieri anche delle foto di ecchimosi e escoriazioni, la traccia audio in cui si possono sentire frasi anche più forti, peraltro pronunciate ridendo, e ovviamente i nominativi delle due maestre.