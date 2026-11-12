Operaio di Scampia trovato senza vita in un cantiere, Vincenzo Fusco aveva 40 anni

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Tragedia a Pago Veiano, in provincia di Benevento, dove un operaio di circa 40 anni, originario del Casertano, è stato trovato senza vita all’interno di un cantiere edile. L’uomo, Vincenzo Fusco, originario di Portico di Caserta e residente a Scampia, era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un edificio scolastico.

A far scattare l’allarme è stata la sua assenza al consueto appuntamento mattutino con i colleghi, con i quali era solito incontrarsi prima di iniziare il turno di lavoro. Non vedendolo arrivare e non riuscendo a rintracciarlo nell’alloggio condiviso con gli altri operai, i compagni hanno iniziato a cercarlo.

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La drammatica scoperta è avvenuta all’interno di un prefabbricato utilizzato dall’impresa edile come deposito e ufficio, nell’area del cantiere. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per il quarantenne non c’era ormai più nulla da fare.

I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le circostanze dell’accaduto. Il prefabbricato è stato sottoposto a sequestro, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Al vaglio degli investigatori anche alcuni aspetti della vita privata dell’uomo. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella legata a un gesto estremo. Saranno le indagini a chiarire quanto accaduto.