Per qualche giorno l’estate potrebbe andare in vacanza, infatti, è previsto l’arrivo della pioggia dopo la sabbia e le ondate di caldo dell’anticiclone africano. Secondo Sky un vortice ciclonico in arrivo dalla Francia rimarrà posizionato sull’Italia per tutta la settimana. Fortunatamente non mancheranno momenti soleggiati e gradevoli, però molte zone saranno colpite da temporali talvolta violenti. Le piogge potrebbero essere accompagnate anche da grandinate e improvvisi colpi di vento.

IL CALO DELLE TEMPERATURE

Talvolta le temperature rimarranno anche al di sotto della media stagionale. Da giovedì il centro depressionario si muoverà lentamente verso il Centro e quindi nel weekend arriverà anche il Sud. L’atmosfera diventerà, progressivamente sempre più instabile. Il caldo africano, dopo aver abbandonato le regioni settentrionali e centrali, da giovedì 15 giungerà anche il Sud.

LE PREVISIONE METEO, LA CAMPANIA ATTENDE LA PIOGGIA

Nubi sparse al Nord con temporali anche intensi sulle aree alpine sin dal mattino. Verso sera il maltempo potrebbe raggiungere anche le pianure di Veneto ed Emilia Romagna. Temperature stabili. Al Centro previsto un cielo molto nuvoloso con possibilità di piogge sulla Toscana, Marche e in genere sui rilievi appenninici. Area adriatica a rischio temporali. Massime in lieve aumento con punte di 30 gradi. Al Sud tempo ancora soleggiato o poco nuvoloso ma ci sarà una tregua dal caldo afoso. Possibili acquazzoni nel weekend in Campania con punte massime fino a 32 gradi. A Napoli sono previsti 4 giorni di pioggia: venerdì, sabato, domenica e lunedì.