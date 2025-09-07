PUBBLICITÀ
Napoli, non accetta l’omosessualità della figlia: “Devi cambiare cognome”

Redazione Internapoli
Attimi di paura ieri nel cuore del centro storico di Napoli, in zona Santa Chiara, dove un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

La vicenda ha avuto origine all’interno di un bar dove lavora la figlia 24enne. L’uomo si è presentato al locale e ha iniziato a provocarla, intimandole di cambiare cognome. Alla base della sua rabbia, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il rifiuto di accettare l’omosessualità della ragazza, tema al centro di frequenti e violente discussioni familiari.

In serata, l’uomo si è poi ripresentato sotto casa della figlia, dove la giovane vive con la madre. Ha iniziato a bussare violentemente alla porta con pugni e calci, lanciando pesanti minacce. La ragazza, impaurita, si era barricata in casa e ha chiesto aiuto.

Allertati dalla centrale operativa, i carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti immediatamente e hanno sorpreso il 51enne mentre cercava di sfondare l’ingresso. Anche davanti ai militari l’uomo ha continuato a minacciare la figlia di morte, confermando la pericolosità della sua condotta.

Dalle indagini è emerso che non si trattava del primo episodio: già in passato il padre si era reso protagonista di atteggiamenti persecutori e violenti nei confronti della giovane.

Il 51enne è stato bloccato, arrestato e trasferito in carcere. Dovrà ora rispondere delle accuse di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

