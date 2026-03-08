Napoli piange Zia Teresa, addio all’icona social delle “Zie di Napoli”

PUBBLICITÀ

Lutto sui social per la scomparsa di Zia Teresa, volto amatissimo della pagina Le Zie di Napoli. La notizia è stata annunciata dai familiari attraverso i profili ufficiali della pagina e in poche ore ha fatto il giro della rete, suscitando grande commozione tra migliaia di follower che negli anni avevano imparato a conoscerla e ad affezionarsi a lei.

Con il suo carattere diretto e il sorriso sempre pronto, Zia Teresa era diventata molto più di una semplice presenza sui social. Per molti rappresentava l’immagine genuina di una Napoli popolare e autentica: quella delle tradizioni, della cucina fatta con amore e delle chiacchiere in famiglia.

PUBBLICITÀ

I video pubblicati sulla pagina – spesso dedicati alla preparazione di piatti della tradizione – non erano solo momenti di cucina, ma racconti di vita quotidiana. Tra ricette, battute e consigli, Zia Teresa era riuscita a trasformare la normalità domestica in un fenomeno virale, capace di unire generazioni diverse davanti allo schermo.

Dopo l’annuncio della sua morte, i profili Facebook e TikTok della pagina sono stati sommersi da messaggi di affetto e ricordi. Molti utenti hanno scritto di essersi sentiti, anche solo per qualche minuto, come parte della sua famiglia.

La famiglia ha chiesto discrezione e rispetto in questo momento di dolore, ringraziando allo stesso tempo tutte le persone che negli anni hanno seguito e sostenuto la pagina. I suoi video continueranno però a circolare online, custodendo il ricordo della sua spontaneità e della sua voglia di condividere momenti semplici ma autentici.