PUBBLICITÀ

Dopo un mese di lavori h24 e voli dirottati presso lo scalo di Salerno, per permettere il rifacimento della pista di atterraggio, riapre l’aeroporto di Capodichino. Ad annunciarlo è Gesac, la società di gestione dello scalo partenopeo, che per la riapertura ha previsto una cerimonia lunedì prossimo alle ore 17.30.

Cerimonia dal titolo «Napoli riparte, il mondo ritorna», è aperta solo ad ospiti ed autorità.

PUBBLICITÀ

“Napoli riparte”, l’aeroporto di Capodichino pronto a riaprire dopo i lavori

Alle 18.30 è prevista l’accensione delle luci della pista di volo, mentre alle 19 è in programma l’atterraggio e il rientro alla base dei primi aeromobili. «Dopo trenta giorni di intensi lavori, la pista torna a illuminarsi», spiega la Gesac.

Tecnicamente la piena funzionalità dello scalo napoletano è fissata a martedì 1 dicembre all’alba ma i primi velivoli (vuoti) arriveranno già dalla sera dell’ultimo giorno di novembre per poi ripartire a pieno regime dopo qualche ora. Arrivano aerei Ryanair, wizz Air, Volotea e Easyjet che hanno la base a Napoli.

Alla riapertura i passeggeri troveranno varchi di sicurezza completamente rinnovati grazie all’installazione dei moderni sistemi radiogeni a raggi X ed una volta a regime, questa tecnologia consentirà di attraversare i controlli senza dover più estrarre computer portatili, tablet o dispositivi elettronici dal bagaglio a mano, archiviando inoltre lo storico limite dei 100 millilitri per i liquidi: sarà infatti possibile portare in cabina contenitori fino a due litri.

A completare l’opera, nastri trasportatori estesi fino a circa dieci metri che agevoleranno lo scorrimento delle code. Lo scalo di Napoli si allinea così ai principali italiani da Milano Malpensa e Linate a Roma Fiumicino, Bergamo e Torino pur mantenendo procedure dedicate per tratte sensibili come quelle dirette verso Stati Uniti e Israele.