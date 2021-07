Sesso nella nota piazza di Napoli, coppia denunciata dal Comitato

Torna ad infiammarsi la polemica sulla movida nel centro storico di Napoli. Ieri sera due giovani sono stati fotografi, durante un rapporto sessuale orale, avvenuto nei pressi di piazza Banchi Nuovi. La denuncia è stata diffusa dal Comitato Vivibilità Cittadina: “Centro storico Banchi nuovi: Sesso orale alle ore 21..davanti a tutti. Il tema è la libertà ed i suoi limiti ed un’adeguata consapevolezza del valore dei comportamenti umani. Siamo in un periodo di decadenza dei costumi e culturale perché questi comportamenti non sono isolati, tutt’altro sono molto diffusi. Spesso ci arrivano segnalazioni di questi episodi. Non siamo nè bacchettoni nè antistorici ma abbiamo il diritto di manifestare il nostro disagio di vivere in un contesto sociale nel quale non ci riconosciamo!”. Naturalmente lo scatto ha suscitato diverse reazioni di condanna della coppia.

SESSO IN STRADA, NON SOLO A NAPOLI

Episodio analogo è stato segnalato 3 giorni fa anche in un quartiere popolare di Cagliari. In pieno giorno due giovani si sono abbandonati ma una donna che, affacciatasi alla finestra del proprio appartamento, ha ripreso la scena con il cellulare. “Questi non sono ragazzini, lui ha la barba”, commenta, e dopo qualche secondo decide di interrompere l’incontro hard urlando: “Ma perché non la smettete che passano bambini?”. I giovani, vedendosi scoperti, si ricompongono sorpresi e imbarazzati.