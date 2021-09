Una ragazza all’incirca di vent’anni è stata ritrovata senza vita questa sera nei pressi del Vallone di San Rocco. Secondo alcune ricostruzioni, la giovane sarebbe precipitata dalla balaustra del Ponte che congiunge Miano e Frullone con Capodimonte in via Nuova San Rocco. Tra le ipotesi c’è quella di un presunto gesto volontario della ragazza. Sul posto sono giunte diverse pattuglie della Polizia di Stato, un’ambulanza e i vigili del fuoco intenti a recuperare il corpo.

LE TRAGEDIE DEL PONTE DI SAN ROCCO

Si indaga per ricostruire la reale dinamica dei fatti. Già in passato al Ponte di San Rocco si sono verificati numerosi casi simili. Gli abitanti e parte del mondo politico e istituzionale locale stanno chiedendo delle soluzioni per evitare altre tragedie. Al momento, però, nulla appare cambiato.